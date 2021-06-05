Починаюча співачка і модель Соня Євдокименко, тезка своєї знаменитої бабусі Софії Ротару, продовжує подорожувати по Америці разом зі своїм нареченим

Як відомо Соня нещодавно відзначила своє 20-річчя. Незважаючи на юний вік, дівчина, ймовірно, скоро може стати нареченою і дружиною. Рік тому внучка Ротару вперше познайомила публіку зі своїм бойфрендом - 31-річним мільйонером з України Денисом Жадановим, засвітивши колечко на тому самому пальці.

Про обранця Соні відомо небагато: тільки, що він досяг великих висот у сфері IT-технологій. Жаданов є віце-президентом з маркетингу великої компанії і кілька років тому засвітився в рейтингу американського Forbes "Топ-30 підприємців Європи молодше 30 років у сфері технологій".

Внучка Ротару ж в Нью-Йорку освоює кар'єру моделі й попутно вчиться в школі Дизайну Parsons.

Парочка більше не приховує своїх почуттів і демонструють публіці щасливі моменти, проведені разом. На нових кадрах Соня показала, як подорожує з Денисом по найкрасивіших місцях Америки, поділившись ними в своїх "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.

Так, молоді, закохані і щасливі, вони постали на пустельній місцевості в оточенні інших туристів. Судячи з геолокації, парочка перебувала в Хорсшу-Бенд в штаті Арізона - долині річки Колорадо на території Національної зони відпочинку каньйону Глен. Завдяки своїй мальовничості, симетричній формі і відносно легкій доступності, це місце є популярним туристичним об'єктом.

"Завжди вибирай мальовничий маршрут", - підписала один з кадрів дівчина.

Нагадаємо, що внучка Ротару вразила весняним образом у жовтій сукні:"прекрасна принцеса".

Як повідомляла Politeka, внучка Ротару живе з нареченим-мільйонером в наметі і смажить їжу на багатті: особисті кадри.

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