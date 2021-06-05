Співачка Тіна Кароль викликала шквал критики на свою адресу, показавши, яка вона в справжньому житті

36-річна зірка опублікувала на своєму YouTube-каналі новий відеоролик "42 питання Тіні Кароль", який раніше вийшов на її стрімінговому сервісі Tina Karol Patreon, передає Politeka.net.

Співачка провела екскурсію по своєму будинку, побіжно відповідаючи на найрізноманітніші питання, що стосуються не тільки її творчості, а й особистого життя. Зокрема, у неї поцікавилися, чого вона не вміє робити, і Тіна відповіла, що готувати. Артистка провела журналістку з оператором на свою кухню, де вже перебувала якась дівчина, мабуть, одна з помічниць співачки. Дівчина боязко привіталася, а Кароль різко відповіла: "Ідіть", засміявшись і продовживши інтерв'ю.

Інцидент, що потрапив на камеру, справив неприємне враження на багатьох шанувальників співачки. Користувачі кинулися обговорювати побачене в коментарях. Деякі назвали подію всього лише "жартом", інші - "відвертим хамством".

"- Здрастуйте!

- Ідіть!..

да уж️️🙈. Звучит так зверхньо..."

"У минулому вона завоювала велику кількість фанатів своєю відкритістю, щирістю, їй було дуже важливо. А те, що я бачу зараз, вийшло далеко за рамки тієї Тіни, зазвіздилася? Так! Зарозумілість присутня..."

"Тіна змінилася. Зовні і внутрішньо. Раніше ми співпереживали їй, захоплювалися її стійкістю, силою і жіночністю... Зараз Тіна стала схожа на зарозумілу холодну снігову королеву, яка займається самозамилуванням"

"Тіна, чому так грубо? Йдіть…"

"Ідіть" що це було?"- "а ви жартів не розумієте?"- "Де тут жарт!? Хамство присутнє і все!" - "100% хамство!"- "А що незрозумілого? в кімнаті куди вона увійшла були її помічники і вона попросила їх вийти, щоб не засвічувати на камеру...я так це побачив " - "можна ввічливо було сказати! Одне і теж можна сказати по-різному! Це люди, а не раби!"

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