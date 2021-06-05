У Мережі заінтригували цікавим кадром з екс-тренером "Голосу країни" Даном Баланом і ведучою Катею Осадчою

Як відомо, 42-річний молдавський красунчик був два роки поспіль суддею в головному вокальному шоу країни, дев'ятому і десятому сезонах. Гарячий і холостий брюнет відразу полюбився публіці, а особливо прекрасній половині людства. І хоч Дан відмовився від участі в "Голосі країни 11", заявивши, що прийшов час рухатися далі та він виніс для себе з проєкту все, що міг, його шанувальники продовжують із захватом згадувати "ті часи".

Так, на одній з фан-сторінок Балана в Instagram опублікували фрагмент з його інтерв'ю 2019 року Каті Осадчій в програмі "Світське життя", передає Politeka.net. У кадрі Дан постав у рваних джинсах і в курточці в цяточку, а ведуча в шоколадному комбінезоні та блискучій кепці. Співак обійняв Осадчу за плечі, а та, в свою чергу, пригорнулася до артиста.

"А я пам'ятаю ще ті часи, коли Катя зверталася до Дана на "Ви"😉 😉 😉", - підписав кадр автор поста.

Користувачі віддалися ностальгії в коментарях:

"Хороші були часи...все тільки починалося 🤗 ✨"

"А роки летять. І звернення один одному інше - та й знайомі вже набагато ближче)"

"Данчик😍я теж дуже хочу поруч з тобою ближче😍"

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Раніше ми розповідали, фанати Балана поділилися в Мережі його незвичайним фото. Артист в момент куражу здивував "диким" виразом обличчя, та ще й постав без сорочки, приголомшивши "кубиками" на пресі.

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