Відома співачка Анастасія Приходько, яка зізналася, як доглядає за обличчям, показала синці під очима

Як повідомляє Politeka.net, артистка, яка зовсім недавно стала мамою втретє, поділилася новим одкровенням на своїй сторінці в Instagram. Так, зірка зважилася показати своє обличчя після недоспаної ночі. І виглядає вона дуже втомленою, під очима реальні синці, але Приходько вирішила показати все по-чесному своїм фоловерам.

"А синці які...",- підписала ранкове фото Приходько.

За словами зірки, в 34 роки вона зважилася розповісти, що робить для молодості шкіри обличчя. І зізналася, що дуже хоче підправити асиметрію обличчя. Також вона зізналася, що не проти косметологів, догляду за собою і різних там уколів, коли є можливість, коли це потрібно або просто коли хочеться!

Нещодавно Приходько зізналася, що в пологовий будинок їхала з вагою 70 кг, а за два місяці вже важить 54 кг.вона дотримується дієти для годуючих мам. Але закликає мам не соромитися обвислих форм.

Як відомо, у Приходька є старша дочка Нанна, син Гордій, а в квітні цього року вона народила ще одного хлопчика, якого назвали Лука. З недавніх пір співачка вирішила відверто розповідати про своє материнство і ділитися чесними фото з життя матері.

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Як повідомляла Politeka, Настя Приходько зважилася на фото без одягу через два місяці після пологів:"Доброго ранку".

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