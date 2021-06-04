Відома співачка Анастасія Приходько, яка зізналася, як доглядає за обличчям, зізналася

Як повідомляє Politeka.net, артистка, яка зовсім недавно стала мамою втретє, поділилася новим одкровенням на своїй сторінці в Instagram. Так, зірка зважилася зізнатися, що вперше в житті склала заповіт під час третьої вагітності, яку ретельно приховувала

"Під час третьої вагітності я вперше склала заповіт. Ділюся найпотаємнішим з вами і подумки з усіма дівчатами, хто в положенні", - підписала фото Приходько.

"Я пам'ятаю, як я ридала на 5-му місяці вагітності, закрившись у ванній. Того дня я склала заповіт, про який нікому не сказала, навіть чоловікові. Просто залишила нотаріусу його номер і сказала: «Якщо я помру, ви знаєте, що робити». А в голові крутилося постійно одне і те ж: мені 33, у мене треті пологи, а раптом у мене не вийде, а раптом щось піде не так, а якщо у мене не вистачить сил... і я залишу двох дітей без мами...мені було дуже страшно. Цей страх мене переслідував з моменту, як я дізналася про вагітність. Вся ця ситуація з карантином і хворобою, від якої помирають тисячі людей. Плюс я тільки почала морально відновлюватися після політичної історії. Моя кар'єра співачки на повному стопі, а з малюком на руках щось робити ще складніше. Страх посилив мою мамську гіперопіку і я перестала бачитися з людьми, приховуючи своє становище від усіх. Того дня, закрившись від старших дітей, я плакала і молила Бога про те, щоб він уберіг нас і зберіг нашу сім'ю здоровою. І в цей момент я почула заповітні перші поштовхи малюка",-написала пост-зізнання Приходько.

Нещодавно Приходько зізналася, що в пологовий будинок їхала з вагою 70 кг, а за два місяці вже важить 54 кг.вона дотримується дієти для годуючих мам. Але закликає мам не соромитися обвислих форм.

Як відомо, у Приходька є старша дочка Нанна, син Гордій, а в квітні цього року вона народила ще одного хлопчика, якого назвали Лука. З недавніх пір співачка вирішила відверто розповідати про своє материнство і ділитися чесними фото з життя матері.

Нагадавши, Настя Приходько зізналася, чому їй довелося приховувати третю вагітність: "я постійно плакала"

Як повідомляла Politeka, Настя Приходько зважилася на фото без одягу через два місяці після пологів:"Доброго ранку".

Також Politeka писала, Анастасія Приходько таємно народила третю дитину, ніжні фото:"який крихта".