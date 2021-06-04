Російський репер Моргенштерн, якому раніше заборонили в'їзд в Україну, потрапив до лікарні через серйозні проблеми зі здоров'ям

Про це сам 23-річний артист розповів на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net. За словами Алішера Валєєва (справжнє ім'я репера), його госпіталізували через камені в нирках.

Співак зізнався, що відчував "пекельний біль". Моргенштерн заявив, що вважає здоров'я найголовнішим у житті.

"Я давно не відчував такий фізичний біль", - розповів репер.

За словами артиста, тепер у нього з'явився стимул вести здоровий спосіб життя.

"Камінь підтвердився. Так що офіційно камені тепер не тільки на мені, але і в мені. Всім здоров'я", - написав репер у своєму Instagram.

Пізніше він опублікував кадри, на яких його везуть на каталці по лікарняному коридору. Спочатку здається, що артист лежить без почуттів, однак, в якийсь момент він підскакує і вимовляє: "Ха-ха, на**ав!". Після цього за кадром чути сміх.

Відзначимо, що до цього російський репер вже встиг «прославитися» в Україні. Він потрапив до» чорного списку " Міністерства культури за поданням СБУ, після чого сам заявив, що боїться летіти в Україну.

До цього він все ж проводив концерт в Одесі, проте він закінчився великим скандалом. Тоді Моргенштерн вийшов на сцену, незважаючи на оголошений траур за загиблими в Одеському інституті, а потім заявив, що вважає цей траур "Йо**ною показухою".

Додамо, що зараз в Росії над Моргенштерном йде суд у справі про пропаганду наркотиків.

Нагадаємо, росіянин Моргенштерн відреагував на заборону України: "ми брати".

Як повідомляла Politeka, мільйонер Моргенштерн вибухнув матом, отримавши чек у ресторані Дубая: "Привіт жебракам!".

Також Politeka писала, що скандальний Моргенштерн різко висловився про свою участь у" Євробаченні", слів не підбирав.