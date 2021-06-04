Сестра знаменитої російської співачки Жанни Фріске показала, як зараз виглядає її квартира

Наталія Фріске поділилася в соцмережах рідкісними кадрами з житла своєї покійної сестри. Про це пише Politeka.net.

Як відомо, Фріске пішла з життя 15 червня 2015 року після важкої боротьби з раком головного мозку. У покійної зірки залишилася 90-метрова квартира в центрі Москви, за яку її сім'я довго судилася з цивільним чоловіком Фріске Дмитром Шепелєвим. Як стало відомо, Шепелєв вирішив продати частку в квартирі, яка належить їх з Фріске синові Платону.

Батьки співачки були проти цього, проте програли суд. У них у самих є частка в квартирі, однак, щоб викупити частку Платона і зберегти пам'ять про дочку, їм доведеться влазити в борги.

На нових кадрах Наталія Фріске провела невелику екскурсію по тій самій квартирі. Вона розповіла, що там все залишилося на тих же місцях, як було за життя Жанни: сухі квіти у вазі, фото з друзями, маленькі черевички сина і духи на туалетному столику.

"Це Жанина кімната. Вона у неї була такою прямо дівочою-дівочою! У неї починається тут вже колекція духів...", - розповіла на відео Фріске, демонструючи, як обставлена кімната її покійної сестри.

Судячи з усього, Жанна дуже любила квіти, парфуми і навіть м'які іграшки, одна з яких досі лежить на її ліжку.

Нагадаємо, сестра покійної Фріске показала сина Жанни, з яким їй забороняють бачитися: «Платоша, наш улюблений...».

Як повідомляла Politeka, вдівець Фріске Дмитро Шепелєв став батьком вдруге: в мережу просочилося перше фото малюка.

Також Politeka писала, що вдівець Фріске Шепелєв втратив роботу і заговорив про безглуздість життя: «Жанна не відпускає».