51-річна українська співачка Ірина Білик зізналася, що вперше в житті не змогла зніматися в кліпі

Ірина Білик займається творчістю з раннього дитинства, зокрема в шість років вона вже була солісткою дитячого ансамблю «Сонечко», передавати Politeka.net. Нещодавно співачка втратила найріднішу людину-померла мама Ірини-Анна Яківна. З тих пір артистка не може знайти спокій. Вона навіть не змогла впоратися з емоціями і вперше не знялася в кліпі... Співачка каже, що у неї постійно по щоках течуть сльози з перших рядків сумної пісні.

Днями артистка виступила в Києві з концертом в рамках ювілейного туру. До слова, виступ переносився чотири рази через карантинні обмеження, однак фанати повернули лише кілька десятків квитків з приблизно 7000 проданих місць.

У своєму акаунті в Instagram Ірина опублікувала пост про свої переживання через смерть мами.

"Пісню" ангелів не вибирають " я почула ще рік тому, коли не стало моєї мами, і вирішила обов'язково записати її на честь всіх матусь, які дивляться на нас з небес і допомагають нам як добрі світлі ангели. Незважаючи на те, що ця композиція Сумна, я думаю що вона сподобається моїм шанувальникам. Я завжди співаю те, про що мовчить моє серце! Вперше Я не змогла брати участь в зйомках кліпу, тому що цілий рік як тільки я починала співати перші рядки цієї пісні у мене по щоках котилися сльози. І я вирішила, що правильніше буде створити на цю чудову пісню, автором якої є Олександр Тищенко, анімаційний фільм. Впевнена, що мій перший мультиплікаційний експеримент вдався.

Не впевнена що ця пісня є форматною для радіостанцій, але я точно знаю, що вона відгукнеться в мільйонах сердець моїх шанувальників. Від душі дякую всім хто брав участь в даному проекті ",- написала артистка.

Фото зібрало багато лайків і коментарів: " Дуже хороша пісня, я теж втратила маму в минулому році ♪ ", " Ірочка, дякую за пісню, дуже вона красива, прониклива❤️ 🔥 😢 ", " Почула пісню мурашки по тілу побігли яка ж хороша пісня просто супер клас", " як так?! Я не можу повірити...".

Відзначимо, Ірина Білик за свою кар'єру отримала ряд престижних премій. Зараз відома блондинка часта гостя на різних проектах.

При цьому артистка займається вихованням свого маленького сина Табріза Ахмадова, якого народила сурогатна мати.

На початку травня співачка розповіла, що розлучається з продюсером і фотографом Асланом Ахмадовим. Примітно, що це був перший офіційно зареєстрований шлюб Білик.

Зірка розповіла, що довгий час вони жили в розлуці, і коли сім'я стала умовною, вона вирішила - Це кінець.

Нагадаємо, що розлучається Ірина Білик повідомила про знущання колег: "я плакала".

Як Politeka писала, що Ірина Білик після розлучення з чоловіком прикрасила обкладинку журналу, заінтригувавши заявою: "Любіть скандальні інтерв'ю?»

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