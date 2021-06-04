Відома українська дизайнерка Анна Андрійчук, яка нещодавно розлучилася зі співаком Позитивом, показала нового члена своєї родини

Андрійчук представила його в новому пості на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. Дизайнер розкрила, що вони з її найкращою подругою Настею Каменських знайшли ще один спосіб "поріднитися": Андрійчук забрала до себе одного з цуценят собаки Каменських.

Тепер пес вже підріс і постійно радує свою нову господиню.

"Друзі, знайомтеся. Це Патісон або Party Son. Думаю багато хто здогадався чий це син? Так-так, це син Мімі. Ми забрали його в нашу сім'ю у вересні для моїх двійнят. Це найбільш доброзичливий, наймиліший і найсмачніший пес на світі. Не можу передати, як ми його любимо! Настя, Потап, спасибі вам за це диво", - написала Андрійчук.

Вона також поділилася кадрами, на яких обіймає і цілує свого Патісона, не випускаючи пса з рук.

Передплатники Анни тут же відгукнулися на її пост.

"Який милий", "Миленький, гарненький", "який красунчик", "а де ваш з Льошею песик?", "Такий гарненький", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Андрійчук показала фото зі свого відпочинку в Мексиці.

На знімку красуня позує на тлі пляжу. Можна припустити, що на ній купальник, проте Анна сидить так, що його зовсім невидно, за винятком тонкої зав'язки на трусах.

Нагадаємо, подруга Каменських в "невидимому" купальнику повідала про життя після розлучення з Позитивом: "Шалено хочу...".

Як повідомляла Politeka, Каменських в домашньому образі засвітила дивні розваги на посиденьках з подругою: "Тусимо вдома після...".

Також Politeka писала, що Каменських з екс-дружиною позитиву невдало спародіювали молоду зірку Тіктока: "оригінал не переплюнути".