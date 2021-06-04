Виконавець Макс Барських здивував шанувальників красивими кадрами на тлі моря

Як повідомляє Politeka.net, популярний український виконавець Макс Барських, який нещодавно показав шанувальникам свою чарівну маму, цього разу порадував публіку незвичайними фото з недавнього концерту. У своєму Instagram Гарячий красень і улюбленець дівчат виклав знімки, на яких його можна побачити в Одесі напередодні концерту.

На фотографії Макса можна побачити на тлі моря і басейну. Як видно, артист вийшов босоніж на терасу – на ньому темна футболка і чорні штани. Схоже, Виконавець живе в апартаментах з шикарним виглядом. На другому фото Макс показав, як він йде по терасі з келихом.

У підписі до фотографій Барських написав: «Одеса, сьогодні в»Ібіці"! Завтра "Сади Перемоги"! Режим вихідних ВКЛ". Шанувальники тут же почали активно обговорювати нові знімки співака: " Який красунчик 😍 ", "Мм, на другому фото хочеться ближче бачити цього пірожочка 🐣 😂 😍 ", " Везунчики)️ ️ хороших концертів, Макс 🙌 🔥 а ми вболіваємо за тебе на премії МУЗ ТВ 😁 ", "

Сьогодні в Одесі буде спекотно, а винуватець торжества сам Макс Барських 👍👏🔥🎉🎊🕺💃🌞💕💞 ", " акая красотища! Просто охренеть, який вид! Багато море і неба! Який кайф!🔥 🔥 🔥По моєму, в тому році був у цьому ж готелі. Бажаю спекотної погоди і жарких виступів! ❤️ ".

Нагадавши, подруга Макса Барських Романова в прозорій сукні-сіточці показала свої достоїнства « "Мерилін Монро 2021".

Як повідомляла Politeka, Щасливий Макс Барських, що обіймає наречену, приголомшив кадрами з весілля:"яка ж Рита красуня".

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