Відомий ресторатор і суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво показав, як зустрічає першу п'ятницю цього літа на відпочинку

Суддя і ведучий популярного шоу поділився новим постом на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. Днями Ектор показав, що з холодної та дощової України полетів до сонячної Туреччини. Зараз він з радістю насолоджується відпочинком на жаркому курорті.

"Перша п'ятниця літа. Відмінний привід влаштувати вечірку з друзями. Звучить круто, а насправді, як проведете сьогоднішній вечір?", - написав Хіменес-Браво.

Він також поділився новими селфі, які зробив на березі моря. На них ресторатор позує в червоній футболці і модною солом'яному капелюшку на тлі моря і піску. Він щасливо посміхається і демонструє на камеру знак «мир».

Шанувальники Ектора тут же почали коментувати його пост.

"Щасливчик", "такий релакс ... дивовижний", "а де сомбреро?", "Просто чудово", "Ектор, чому ви в поодинці? Коли ми вже побачимо закоханого до божевілля Ектора!?",- пишуть люди.

Раніше Ектор показав, що "втік" з кухні, де постійно працює, і відправився на розкішний курорт до Туреччини. Хіменес-Браво похвалився видом зі свого номера, з якого можна було побачити не тільки дахи будівель, але і море.

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