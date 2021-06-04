Українська спортсменка Марина Бех-Романчук показала яскраві фото з тренування в пікантному костюмі

Як повідомляє Politeka.net, Українська чемпіонка-легкоатлетка Марина Бех-Романчук крім своїх перемог радує шанувальників яскравими фотосесіями в своєму Instagram. Красуня з ідеальним підтягнутим тілом не соромиться викладати в мікроблозі пікантні фото у відвертих нарядах і купальниках, демонструючи свої шикарні форми.

Так, цього разу красуня показала кілька кадрів, на яких відображена у відвертому образі під час тренування. Як видно, перед камерою Марина з'явилася в коротеньких чорних шортах і короткому червоному ТОПі, на її нігтяг яскравий жовтий лак під стиль сезону - Літо в душі. Її волосся розпущене і недбало розпатлане, а на обличчі чарівна посмішка і модний годинник на руці.

У підписі до фотографій Бех-Романчук написала: "Стиль і комфорт в моєму спортивному житті дуже важливі, і саме тому я з великим задоволенням вибираю для тренувань і повсякденного життя годинник Apple 🍎в цьому годиннику є новий датчик і спеціальне застосування для вимірювання рівня кислотності в крові приходят приходять повідомлення по занадто низький і високий тиск. Це той потужний пристрій, з яким набагато простіше вести здоровий спосіб життя, бути більш активними і залишатися на зв'язку, і йому навіть дощ не страшний, годинник водонепроникний. А найголовнішим для мене є контроль ритму мого серця. Це любов, адже в ньому поєднані всі мої бажання і вимоги". Користувачі ту ж почали активно обговорювати нові знімки спортсменки, захоплюючись її ідеальним тілом і засинаючи компліментами в коментарях до публікації. "Ого, така красуля 🔥", "😍cute", - пишуть фанати в коментарях до фото і залишають багато емодзі.

Нагадавши, Бех-Романчук блиснула апетитними сідницями, застрибнувши на підкачаного красеня: "Щасливчик".

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