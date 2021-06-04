Відомі телеведучі Катя Осадча і Юрій Горбунов зробили яскраве селфі

Подружжя разом з 2017 року, хоча, до слова, довго приховувало свої стосунки, передає Politeka.net. Пара стала батьками маленького Івана, а зараз знову чекає поповнення в родині.

При цьому Катя і Юрій не закинули роботу, обидва знімаються і ведуть передачі, але також не забувають вести свої акаунти в Instagram.

Так, Горбунов розмістив яскраве селфі з дружиною. Остання позувала в рожевому жакеті й тримала в руках букет красивих квітів. Завершили її образ акуратні сережки й макіяж з акцентом на очі.

Подружжя притиснулося один до одного і посміхалося.

"Літо нарешті радує теплом і сонечком!! Моя улюблена пора! Як і у моєї дружини! У такі моменти чого найбільше хочеться? Правильно - на море !!! # Літо # п'ятниця # хочунаморе", - написав артист, зрадівши довгожданому теплу.

За 40 хвилин публікація зібрала понад 2000 лайків і багато коментарів.

"Красиві)", "у Дніпрі колотун вже який день", "чудово виглядаєте. Такі щасливі і красиві разом", "А на море холодно", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Катя Осадча і Юрій Горбунов були багато років знайомі, але симпатія з'явилася під час шоу "Голос. Діти", яку вони вели.

У перервах між зйомками обидва зідзвонювалися і ходили на вечері, і в підсумку вони стали зустрічатися.

Примітно, що у Осадчої є 18-річний Ілля Поліщук, якого вона народила в першому шлюбі.

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