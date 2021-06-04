Знаменита на весь світ актриса українського походження Ольга Куриленко показала мрійливий образ

41-річна уродженка Бердянська, яка свого часу прославилася завдяки ролі дівчини Джеймса Бонда в одному з фільмів культової франшизи, поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

На чорно-білому знімку Куриленко позувала крупним планом на невеликих сходах. Актриса застигла в задумливій позі, спираючись на одну руку і мрійливо дивлячись кудись вдалину.

На ній романтична блуза з рукавами ліхтариками, яку відтіняє стильний браслет на руці. Макіяж з акцентом на очі вміло підкреслив природну красу Куриленко і зробив її образ ще більш виразним.

"Щасливої п'ятниці! Сподіваюся, ви з нетерпінням чекаєте вихідні!",- написала актриса.

Її шанувальники тут же відреагували на цей пост.

"Красиве фото", "так, чекаємо", "красуня", "вічна краса", "чудова жінка", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Куриленко поділилася чарівним кадром, на якому позує в спокусливому образі. Як видно, перед камерою вона з'явилася у вишуканій червоній сукні на тоненьких бретельках, яка красиво підкреслила зону декольте і витончені плечі.

На обличчі актриси красується яскравий макіяж з кокетливими чорними стрілками, завершують образ масивні сережки.

Нагадаємо, українська дівчина Бонда ледь втиснула форми у вузьку сукню з пікантною деталлю.

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