Російська співачка українського походження Наташа Корольова вийшла у світ зі своєю 75-річною мамою

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Корольова опублікувала відео, на якому у неї і у її мами Людмили брали інтерв'ю.

"@muztv #премія, вигулюю маму!", - підписала відео зірка.

Співачка була одягнена в красиву чорну міні-сукню, а її мама позувала в брюках і блузі. У артистки поцікавилися, чому вона прийшла на церемонію без свого зіркового чоловіка Тарзана і сина Архипа.

"Архип сесію здає, а Сергій готує прем'єру вистави нової. Пацани у нас в справах. Вигулюю маму сьогодні. Ось їй захотілося відчути цю атмосферу", - зазначила Корольова, додавши, що сама сильно втомилася після концерту в Оренбурзі.

У коментарях зірці залишили масу відгуків. Шанувальники оцінили те, як Корольова ставиться до своєї мами.

"Наталя, ви велика розумниця, вашій мамі можна тільки позаздрити, що у неї така розумниця дочка і дай бог вам здоров'я", "Наташенька, красопетка, люблю тебе!", "У Наташі з мамою справжня любов", "Яка молодець як любить маму", "дві катастрофи!",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що 47-річна Наташа Корольова вразила фігурою в молодіжній сукні: «неначе 16...».

Як повідомляла Politeka, Наташа Корольова виставила на посміховисько 75-річну маму в дірявих штанях: "так, пластика не завжди прикрашає...".

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