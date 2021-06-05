Актриса студії "Квартал 95" Олена Кравець засяяла від щастя поруч зі своїм чоловіком Сергієм

Як передає Politeka.net, Сергій Кравець зізнався у коханні Олені, коли йому було лише 18 років. Через п'ять років відносин пара узаконила шлюб. Сьогодні їх сім'я служить прикладом для наслідування, адже разом вони вже більше 20 років.

Незважаючи на настільки гармонійні відносини, чоловік Олени досить рідко з'являється в мережі. Їх спільні фото - велика рідкість. Тому кожен новий знімок викликає справжній ажіотаж.

Цього разу батьків засвітила старша донька пари Марія. Вона опублікувала у себе в Instagram відео, на якому 44-річна Олена і Сергій крокували рука об руку. Парочка була стильно одягнена. Їх вбрання вдало доповнювало образи один одного. На Олені був смугастий світшот і зелений брючний костюм. Сергій теж одягнув смугастий світшот іншого кольору.

Раніше ми писали, що Олена Кравець розповіла про свою роботу в Макдональдсі. За словами зірки, коли в Кривому Розі, де вона жила, відкривали цей ресторан, вона пішла на співбесіду. Два роки майбутня зірка пропрацювала в Макдональдсі.

Нагадаємо, що "вагітній" Олені Кравець довелося рознімати Євгена Кошового і Ткача: "візьміть себе в руки!".

Як повідомляла Politeka, Кравець з "Квартал 95" в прямому ефірі змогла здивувати українців, кадри:"зачепила, просто слів немає".

Також Politeka писала, що Кравець з "Квартал 95" розсекретила свою нову роботу, поділившись враженнями: "Це виклик для мене...".