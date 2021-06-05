Даша Астаф'єва в купальнику спокушає апетитними формами

Як повідомляє Politeka.net, Даша Астаф'єва - одна з найбільш спокусливих дівчат українського шоу-бізнесу. Співачка не перестає радувати фоловерів свого фотоблогу гарячими кадрами.

Так, в Instagram вона опублікувала фото з Туреччини.

Варто відзначити, що пекучий кадр, яким поділилася Астаф'єва, виглядає як з рекламного ролика про райське життя. Томна, як пантера дівчина, ефектно виринає з води в чорному купальнику, який підкреслив її пишний бюст, і заклично дивиться в камеру. Образ вона доповнила великими золотими сережками-кільцями і волоссям, зачесаним назад.

Артистка вважала за краще обійтися без косметики і виглядає при цьому просто чудово. Такою спокусливою співачку ми ще не бачили.

"Якщо ретроградний Меркурій був не просто відмовкою, а людиною, він виглядав би так", - підписала знімок Даша.

Шанувальникам явно припало до смаку гаряче фото зі співачкою, про що вони повідомили прямо під публікацією.

"Прекрасна Афродіта", "Венера прекрасна🌹", " Сцена з останнього фільму Мерлін Монро...щось подібне там було", " Даша прекрасна в будь-якому образі!", "Красива у своїй природності","обожнюю смарагдову воду, під колір ваших очей".

Нагадаємо, що Астаф'єва в мокрому червоному купальнику пококетувала біля басейну: "головна визначна пам'ятка готелю".

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва в чорному бікіні показала свій спосіб розслаблення:"окремий вид медитації".

Також Politeka писала, що Астаф'єва в червоному купальнику показала райське містечко:"Максимальна натуралочка".