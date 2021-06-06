Українська співачка Мішель Андраде відверто розповіла про свої стосунки з Потапом і

Як передає Politeka.net, інтерв'ю артистка дала Олександрі Кучеренко в програмі "Ранок у Великому Місті" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

Співачка насамперед зазначила, що відчуває себе українкою на 50%. Мішель народилася в болівійському місті Кочабамба. Її мати Світлана за національністю українка, а батько Маріо — болівієць.

Підопічна Потапа поділилася, що її заробітки в Mozgi Entertainment постійно різняться.

"Взагалі по-різному. Можливо, іноді понад 10% від концерту", - зазначила Андраде.

Також співачка відповідала і на незвичайні питання. Мішель поділилася, що найогиднішим, що їй доводилося з'їсти були коров'ячі мізки.

"Вони виявилися смачними", - посміхаючись заявила співачка.

Несподіванкою стала відмова Мішель співати разом з Олегом Винником.

"Він класний, але мені здається, що наші стилі трохи різні", - пояснила своє рішення підопічна Потапа.

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