Ресторатор і суддя шоу» Майстер Шеф " Хіменес-Браво показав кумедні кадри з проекту
Як передає Politeka.net, нові кадри кухар опублікував на своїй сторінці в Instagram.
Ектор є незмінним ведучим шоу" Майстер шеф " починаючи з 2011 року. За час проекту з ним сталося чимало як конфузів, так і приємних миттєвостей.
"Етюд під назвою" Мої загравання з балконом»", - підписав серію знімків Ектор, додавши, що сьогодні відбудеться фінал «Майстер шеф. Професіонали».
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Шанувальники судді "Майстер Шеф" були в захваті від нарізки і не скупилися на схвальні коментарі для свого улюбленця. Також Українці озвучили імена своїх Фаворитів у фіналі проекту.
"Люблю Вадя! Щирий і позитивний хлопець!", "Люлько", " найсильніші Люлько і Елеонора",
"Всі гідні перемоги! Хочу бачити переможцем когось із цієї трійки: Микола, Вадим, Ліля!",- писали в коментарях під постом.
Нагадаємо, Хіменес-Браво з " Майстер Шеф "в обнімку з Осадчою і Джамалою вибрав головну красуню:"на всі 100%".
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