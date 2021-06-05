Ресторатор і суддя шоу» Майстер Шеф " Хіменес-Браво показав кумедні кадри з проекту

Як передає Politeka.net, нові кадри кухар опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Ектор є незмінним ведучим шоу" Майстер шеф " починаючи з 2011 року. За час проекту з ним сталося чимало як конфузів, так і приємних миттєвостей.

"Етюд під назвою" Мої загравання з балконом»", - підписав серію знімків Ектор, додавши, що сьогодні відбудеться фінал «Майстер шеф. Професіонали».

Шанувальники судді "Майстер Шеф" були в захваті від нарізки і не скупилися на схвальні коментарі для свого улюбленця. Також Українці озвучили імена своїх Фаворитів у фіналі проекту.



"Люблю Вадя! Щирий і позитивний хлопець!", "Люлько", " найсильніші Люлько і Елеонора",

"Всі гідні перемоги! Хочу бачити переможцем когось із цієї трійки: Микола, Вадим, Ліля!",- писали в коментарях під постом.

Нагадаємо, Хіменес-Браво з " Майстер Шеф "в обнімку з Осадчою і Джамалою вибрав головну красуню:"на всі 100%".

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з " Майстер Шеф "насмішив спалюванням зайвих калорій під контролем Аніти Луценко:"забуваю про дієту".

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з " Майстер Шеф "постав в образі мачо," втікши " на розкішний курорт: спекотні кадри.