Відома співачка Віра Брежнєва показала, як виглядає в суботу зранку

Як повідомляє Politeka.net, відома співачка Віра Брежнєва, яка починала кар'єру в групі "ВІА Гра", часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зірка порадувала своїх фанатів яскравими ранковими кадрами, на яких показалася у всій красі. Артистка виклала стильне фото, а також відеоколаж, на яких хвалиться своїм новим образом.

Так, на знімку, який Віра зробила сама, вона відображена в домашній обстановці. Перед камерою красуня з'явилася в модному світлому топі, який оголив витончені плечі, а на її шиї видно вишукану прикрасу-ланцюжок, яку на відео зірка показує. Найбільше уваги привертає яскравий макіяж співачки з зеленими тінями на очах і мерехтливою помадою. Волосся красуні розпущені і акуратно укладені, вона уважно дивиться в об'єктив. На відео зірка показала свій образ в деталях.

У підписі до публікації Брежнєва написала: "Настрій – барви літа. Ранковий свіжий мейк робить свою справу. Сонячної суботи". Користувачі тут же почали активно обговорювати нову публікацію зірки: "Сміливо, соковито, і дійсно по-літньому", "Сонячної і прекрасної суботи вам, красуня Віра", "Ви молода, на побачення можна кликати Вас, красуню", "Красуня", "Найбільш літній мейк. Сонячного дня і гарного настрою", "Красуня", "Ви така красива".

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