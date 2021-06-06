Популярна українська співачка Надя Дорофєєва показала свій сніданок у суботу разом з мамою

Суддя "Голосу країни" Дорофєєва показала, як її мама приїхала до неї на вихідні в гості і покликала знаменитість на сніданок. Мама Дорофєєвої-Ольга-красива жінка і турботлива, як всі мами. Так, Надя показала в своєму акаунті в Instagram в розділі сторіз, як мама балує її сніданком.

"Спускаюся, а тут мама преихала, каже давай снідати - Я кажу давай, а вона говорить І ось це, і це і ще ось це - хліб гірчичний спекла. Мам, все в порядке у тебя?",- розповіла зірка, посміхаючись.

А на відео показала мамині смаколики-омлетики, картопля смажена і запіканка у формі з фольги. А також мама привезла Наді свіжий хліб.

Нещодавно Надя також помітила, що з мамою Дантеса теж в хороших відносинах і ніяких докорів між ними немає.

Зараз Надя приділяє час активно не тільки сім'ї, а й сольній кар'єрі. Відповідально підходячи до концертів, зірка влаштовує великі репетиції і годинами працює в танцювальному залі.

Нещодавно відома артистка в шоу» Зірковий шлях " вирішила чесно розповісти про свої стосунки з чоловіком (щоб подивитися ролик, доскролльте сторінку до кінця). Як відомо, пара живе разом вже 6 років. Під час бесіди Надя навіть зізналася, що ніколи не хотіла жити у власному будинку, але в один момент її думка різко змінилася, тому тепер пара щаслива у власному куточку.

І хоча зірки разом вже не перший рік, вони жартома ще додають, що схожі на італійську сім'ю, адже вони не ідеальні і сварки у них теж бувають.

Нагадавши, Надя Дорофєєва покрилася червоними плямами, розкривши їх причину: "завжди такі, коли я...".

Як повідомляла Politeka, чоловік Дорофєєвої Дантес осоромився на зйомках, збентеживши новим кадром: "боляче дивитися".

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