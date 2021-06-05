Відомий український співак Олег Винник після довгої перерви в концертній діяльності нарешті порадував своїх прихильниць

Як передає Politeka.net, артист вирушив у тур Україною. У себе в Instagram він опублікував найефектніші кадри з концерту в Дніпрі. На фото 47-річний Винник позував у традиційному чорному вбранні.

"Хочеться, щоб концертні фото не закінчувалися в стрічці. До нових зустрічей, мої дорогі. Чекайте новин!",- зазначив Винник.

У коментарях вдячні шанувальниці, яких називають "вовчицями", залишили йому багато схвальних відгуків і компліментів. Вони прийшли в захват від того, як артист запалював на сцені.

"Обожнюю Вас, Олеже❤️", "❤️Гарно", " ваші фото, як окремий вид мистецтва, на них можна дивитися вічно і кожен раз відкривати нові смисли і значення. Схоже ви, Олег, підготували щось цікавеньке. З нетерпінням чекаю новин❤️", "Дай Бог щоб це були хороші новини, і бачилися ми якомога частіше", " чудові фото, які вже залишаться найкрасивішими спогадами і зачаяться в серці! До нових зустрічей, Маестро! Дуже чекаю!", "Олег Анатолійович, ваші концерти це щось неймовірне, а фотки просто нереальні ! Я з нетерпінням чекають нову авішу вашу, на нові концерти, я впевнена що Ви Івано Франківськ не тільки і приїдете до нас зі своїм концертами чекаю з нетерпінням я вас дочекатися чекаю з нетерпінням на концерт в Івано Франківську ми вас безмежно любимо і чекаємо❤️", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що Винник став будувати успішну кар'єру в Україні вже після того, як став знаменитим за кордоном. Там артист довгий час співав у мюзиклах під сценічним ім'ям OLEGG. Найдовше Винник пропрацював у Німеччині.

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