Відомий фотограф і суддя "Топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк показала найкраще перевтілення
Як повідомляє Politeka.net, фешн-фотографка і суддя шоу "Топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк показує в кожному новому епізоді модельного реаліті своє неперевершене почуття стилю.
Кілька годин тому на своїй сторінці в Instagram вона в черговий раз це довела.
Коли Плакидюк набридає міняти образи і модні дрібнички, вона йде далі. Свіжі відтінки волосся допомагають їй буквально перевтілитися в іншу людину.
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Плакидюк вже не раз експериментувала зі своїм волоссям. Вона носила каре і хвилясті локони. А в цей раз приміряла перуку і обрала платиновий блонд, який чудово поєднувався з відтінком її шкіри. Майстер-стиліст зробив їй голлівудську укладку в стилі 90-х, що допомогло зробити образ більш гламурним.
Образ голлівудської діви вона доповнила жовтим жабо і сукнею тілесного кольору з глибоким декольте, яке вигідно підкреслило її пишні форми.
Багато шанувальників буквально благають її перефарбувати волосся в блонд. Інші невпинно пишуть їй компліменти: "Ваше жабо просто чудове, будьте завжди блондинкою"," Вау", "Жабо просто космос😍", "жовте жабо, аж обожнюю😄","шик".
Нагадаємо, Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" підкорила новим образом і одкровенням.
А ще Politeka писала, що Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" з відкритим декольте прогулялася по Києву.
Також Politeka писала, що Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" влаштувала урок бездоганного макіяжу.