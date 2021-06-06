Український співак Melovin розповів про свою хворобу

Як передає Politeka.net, про це він повідомив під час інтерв'ю Славі Дьоміну (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

За його словами, останній раз панічна атака сталася з ним в торговому центрі і була несподіваною.

"Вона була слабенька. Я знаю як з цим жити і боротися: потрібно просто розслабитися. Потіють долоньки, тахікардія. Кидає в жар, потім кидає в холод. Тобі здається, що ти вмираєш або сходиш з розуму. Це жахливий стан", - поділився співак.

Костянтин (справжнє ім'я співака) зазначив, що це психічний розлад.

"Панічні атаки виникають, коли людина занадто контролює своє життя", - пояснив співак.

Раніше Melovin зізнався, що після пісенного конкурсу "Євробачення" він страждав від зіркової хвороби.

"Здавалося, що весь світ крутиться навколо тебе... Проявлялося це навіть у ставленні до близьких людей. Ти починаєш себе якось дивно вести, зарозуміло, цинічно... Загалом, дуже негарно", - розповідали Костянтин в одному з інтерв'ю.



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