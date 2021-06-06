Співачка Оля Полякова показала незвичайного сусіда

Як передає Politeka.net, нове відео артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Хазуми... Яка велика собака-барабака", - сказала Полякова, демонструючи



"Вона така ласкава, як кішка", - додав чоловік співачка.

"Це правда. Моя кішка велика. Ой, а дивись як жо * * й виляє", - продовжила нахвалювати домашнього улюбленця артистка.

Як відомо, поп-діва української має квартиру навпроти Національного банку України в історичній будівлі партійної еліти. Вітальня оформлена в стилі лофт. У квартирі Полякової є домашній кінотеатр і піаніно, на якому грає не тільки сама Ольга, але і її дочки.

Раніше повідомлялося, що в кінці лютого в квартирі сталася справжня НП. Через те, що комунальні служби не прибрали сніг з даху, в квартирі обвалилася стеля, крім того, по стінах текла вода.

За словами Полякової, вона неодноразово зверталася в керуючу компанію, але та нічого не робили, поки у неї не обвалилася стеля.

Нагадаємо, Полякова влаштувала романтичну прогулянку в компанії м'язистого красеня: "подивіться, який..."