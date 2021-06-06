Український хореограф Григорій Чапкіс має чудових онуків та дітей

Як повідомляє Politeka.net, 41-річний син Григорія Чапкіса-Грег живе в Америці і керує школою танців у Сан-Франциско. А його дружина щодня надсилає фото онуків Григорію.

Кілька годин тому невістка Чапкіса Амбер показала на особистій сторінці в мережі Instagram свою сім'ю.

Сімейка вирішила відпочити від суєти великого міста і вирушили в невеликий похід, щоб насолодитися компанією один одного після непростого року. Грег Чапкіс проводить час за містом в компанії своєї красуні-дружини і синів. Вони їздять на гірських джипах, милуються тутешніми мешканцями і просто весело проводять час разом. І, звичайно, роблять селфі, які Амбер Чапкіс і показала в своєму блозі.

До слова, син і старший онук Чапкіса дуже на нього схожі, в той час, як молодший хлопчик - копія своєї мами. Хлопчаки один на одного зовсім не схожі.

Користувачі Мережі не зможуть залишити коментарів під знімками сім'ї, адже вони були опубліковані в сторіз Амбер. Але під їх численними знімками в мережі можна побачити багато зворушливих коментарів: "бачиш, я ж сказав тобі 😉... Я так радий бачити, як ти яскраво сяєш! Щаслива дружина і сини = щасливе життя!!!", "Красива сім'я","всі такі хорошенькі".

Нагадаємо, син Чапкіса з "Танців з зірками" з красунею-дружиною і підрослими синами покотив на відпочинок: сімейне фото