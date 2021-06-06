Колишній хлопець відомої співачки Мішель Андраде, учасник останнього сезону "Голосу країни" Микита Ломакін поділився ексклюзивними кадрами зі зйомок нового кліпу

Як повідомляє Politeka.net, 23-річний Микита Ломакін підкорив глядачів вокального шоу, проте до фіналу дістатися не зумів, незважаючи на гарне ставлення Тіни Кароль. Втім, хлопця це не зупинило, і він продовжив творити. Судячи з анонсів артиста, у нього великі плани на майбутнє.

На свіжому фото він позував з молодим хлопцем в робочій обстановці. Ломакін здивував виглядом з перебитим носом і штучною рукою. Судячи з усього, в кліпі він буде грати досить цікаву роль.

«А це, до речі, @shapxo) Можете не вірити, але йому 21, і це він зняв мені кліп на трек "Сука".. у мене дуже приємна чуйка з приводу майбутнього українського шоубізнесу.. ребята.. звертаюся до молоді.. не бійтеся створювати.. не бійтеся творити.. ви можете все.. головне залишайтеся хорошими людьми..) пора вилазити", - зазначив Микита.

У коментарях йому залишили масу приємних слів.

"Який красень", «повинно бути цікаво», «Відмінна робота, слухаю трек і чекаю нових робіт», "і трек, і кліп, і сенс просто чарівні", - пишуть користувачі Мережі.

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