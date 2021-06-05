Сім'я Бабкіних вирушила на довгоочікуваний відпочинок
Як передає Politeka.net, подробицями поділилася Сніжана Бабкіна на своїй сторінці в Instagram.
За словами її словами, він вже 2 роки не були на морі.
"Цього разу хотіли полетіти в Домінікану, але в останній момент я передумала. Захотілося вибрати короткий переліт, щоб перевірити, як буде поводитися в літаку Єлисей Сергійович", - поділилася актриса.
У підсумку пара зупинилася свій вибір на Бодрумі - в цій частині Туреччини вони ще не були.
"Зараз, через карантин, тут немає європейців. Багато українців і росіян.
Тому наші імена - Дивись, це ж Сергій і Сніжана Бабкіни - чуємо часто", - поділилася Сніжана.
Також дружина Сергія Бабкіна захопилася природою регіону і попросила поради.
"Вдихаємо кожну секундочку, радіємо кожній квіточці, наповнюємося морською і сонячною енергією! І обмірковуємо - куди поїхати, що подивитися, де побувати. Основна вимога - не далеко, бо ми з малюком. Буду вдячна вам за поради", - підсумувала Бабкіна.
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Нагадаємо, 10-річна дочка Сергія Бабкіна вразила зовнішністю і талантом: "займається всього два місяці, але...".
Як повідомляла Politeka, дружина Сергія Бабкіна відверто розповіла про зраду чоловіка і серйозну травму: "потрапила на саме дно".
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