Сім'я Бабкіних вирушила на довгоочікуваний відпочинок

Як передає Politeka.net, подробицями поділилася Сніжана Бабкіна на своїй сторінці в Instagram.



За словами її словами, він вже 2 роки не були на морі.



"Цього разу хотіли полетіти в Домінікану, але в останній момент я передумала. Захотілося вибрати короткий переліт, щоб перевірити, як буде поводитися в літаку Єлисей Сергійович", - поділилася актриса.



У підсумку пара зупинилася свій вибір на Бодрумі - в цій частині Туреччини вони ще не були.

"Зараз, через карантин, тут немає європейців. Багато українців і росіян.

Тому наші імена - Дивись, це ж Сергій і Сніжана Бабкіни - чуємо часто", - поділилася Сніжана.

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"Вдихаємо кожну секундочку, радіємо кожній квіточці, наповнюємося морською і сонячною енергією! І обмірковуємо - куди поїхати, що подивитися, де побувати. Основна вимога - не далеко, бо ми з малюком. Буду вдячна вам за поради", - підсумувала Бабкіна.

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