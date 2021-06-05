Відома українська співачка, солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька показала, як насолоджується вихідним днем
Як повідомляє Politeka.net, 28-річна Зарицька стала популярною після своєї участі в таких вокальних шоу, як «Голос країни» і «Х-фактор». Разом з музикантами вона заснувала групу KAZKA, яка буквально підірвала хіт-паради своїми треками.
Зарицька славиться своєю пишною красою і розкішним волоссям. Дівчина вигідно підкреслює свої широкі брови, роблячи акцент на своєму красивому обличчі. Артистка вміє красиво фарбуватися, тому завжди виглядає на 100%. Зараз дівчина активно веде Instagram, де ділитися творчістю і особистими кадрами.
На свіжих кадрах фігуриста Зарицька показала, як ніжиться на сонці. Співачка лежала на шезлонгу, знімаючи себе спереду. Красуня засвітила свої пишні форми, оскільки була в купальнику. Було видно, що дівчина повністю розслаблена і має намір провести так багато часу.
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Раніше ми писали, що Олександра Зарицька засвітилася в наряді з великим декольте. Красуня знімала себе на телефон, тому пишні форми було видно максимально близько. Крім цього, зірка засвітила свої татуювання, яких у неї кілька.
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