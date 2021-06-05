Відома українська співачка, солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька показала, як насолоджується вихідним днем

Як повідомляє Politeka.net, 28-річна Зарицька стала популярною після своєї участі в таких вокальних шоу, як «Голос країни» і «Х-фактор». Разом з музикантами вона заснувала групу KAZKA, яка буквально підірвала хіт-паради своїми треками.

Зарицька славиться своєю пишною красою і розкішним волоссям. Дівчина вигідно підкреслює свої широкі брови, роблячи акцент на своєму красивому обличчі. Артистка вміє красиво фарбуватися, тому завжди виглядає на 100%. Зараз дівчина активно веде Instagram, де ділитися творчістю і особистими кадрами.

На свіжих кадрах фігуриста Зарицька показала, як ніжиться на сонці. Співачка лежала на шезлонгу, знімаючи себе спереду. Красуня засвітила свої пишні форми, оскільки була в купальнику. Було видно, що дівчина повністю розслаблена і має намір провести так багато часу.

Раніше ми писали, що Олександра Зарицька засвітилася в наряді з великим декольте. Красуня знімала себе на телефон, тому пишні форми було видно максимально близько. Крім цього, зірка засвітила свої татуювання, яких у неї кілька.

Нагадаємо, що солістка KAZKA в сльозах поділилася своїм горем, кадри події: "Гляньте, розпухла вся...".

Як повідомляла Politeka, солістка KAZKA з розпущеним волоссям і яскравим макіяжем здивувала образом: «Русалка».

Також Politeka писала, що солістка KAZKA в одних аксесуарах і з яскравим макіяжем здивувала образом: "Жесть, що за...".