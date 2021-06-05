Колишня дружина і партнерка по бізнесу репера Потапа Ірина Горова, як і більшість українських зірок, нещодавно відпочивала в теплих краях

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram Ірина поділилася кадром, зробленим в пальмових заростях. Вона була дуже незвично одягнена. На ній красувався купальник з дуже глибоким декольте, поверх якого вона накинула стильну сорочку. Образ туристки завершувала бандана, сонцезахисні окуляри і сумка, зав'язана на пояс.

"Так добре. Так дивно легко. Так вільно. Головне зловити цей момент, навчитися ним насолоджуватися і Всесвіт несподівано почне роздавати подарунки", - зазначила Ірина.

У коментарях їй залишили кілька приємних компліментів.

"100%", «відмінно виглядаєте», «яка сонячна», «це любов», - пишуть користувачі Мережі.

Зазначимо, що Ірина є успішним українським продюсером. Вона прийшла в український шоу-бізнес разом зі своїм чоловіком Потапом, якому пізніше народила сина. Незважаючи на те, що пара розлучилася, Ірина і Олексій залишилися в дуже хороших відносинах.

Раніше ми писали, що дочка Ірини Горової, яку вона народила до шлюбу з Потапом, поділилася архівними кадрами з мамою. Дівчина вирішила згадати, як виглядала мама-красуня в нульових роках.

Нагадаємо, що колишня дружина Потапа Горова відвезла Дорофєєву до океану, вразивши кадрами:"Наді знову 25".

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