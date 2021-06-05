Надя Дорофєєва демонструє стильний лук на сцені

Як повідомляє Politeka.net, Надя Дорофєєва - не тільки співачка, а й наставниця в проекті "Голос країни", 1+1, а ще вона - зразок для наслідування мільйонів: від уміння поводитися на сцені до вміння вбратися.

Дорофєєва підкорила фанатів своєю красою в новому образі і повідомила в Instagram, що сьогодні відбудеться її перший сольний концерт у Києві.

І ось - новий образ для репетиції: лосини і короткий спортивний топ чорного кольору з рваними краями. Вона доповнила спокусливий і одночасно спортивний лук коричневими черевиками на масивній підошві.

На знімках, якими поділилася співачка, вона без макіяжу і без укладки. А родзинкою стильного лука стали сонцезахисні окуляри в жовтій оправі.

"Вже сьогодні мій перший сольник в Києві💔 Я вас чекаю і хвилююся😉", - написала співачка під знімком про довгоочікувану радість.

Шанувальники прийшли в повний захват від зовнішнього вигляду зірки. Особливо вони відзначали нескінченні ноги Наді і її точені форми.

А також привітали Надію з початком її сольника і почали заспокоювати схвильовану співачку: "Нааааадя це ж мій улюблений look"," Вауу"," Надь не хвилюйся ми знаємо що ти найкраща", "Пожежа", "відірвися на всі 100", "Вперед дитинко", "Просто нереальна".

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва покрилася червоними плямами, розкривши їх причину: "завжди такі, коли я...".

Як повідомляла Politeka, чоловік Дорофєєвої Дантес осоромився на зйомках, збентеживши новим кадром.

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