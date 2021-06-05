Чоловік відомої співачки Наташі Корольової, стриптизер Тарзан (Сергій Глушко) похвалився своєю фізичною формою

Як повідомляє Politeka.net, 51-річний Тарзан, незважаючи на вік, продовжує тримати себе у формі. Глушко все ще виступає в стриптизі, паралельно займаючись і в інших проектах. Тарзан активно грає в спектаклях, а також влаштовує приватні вечірки, де всі співають в караоке.

На свіжому фото Глушко показав себе у всій красі. Одяг, як і на більшості фото, артист надягати не став.

"Ми зі слоном сьогодні в караоке))) а ви?",- підписав фото Тарзан.

У коментарях артисту залишили масу відгуків, як приємних, так і не дуже. Деякі шанувальники запідозрили, що Тарзан робив собі пластику на обличчі.

"Красиві зуби, груди, стрижка, невдала блефаропластика. Грудка більше ніж у дружини)», «ти дуже караочен», «який красень», - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що постарілий Тарзан звернувся до своїх шанувальників з вибаченнями. Артист поскаржився на шахраїв, які використовують його ім'я в своїх цілях. За словами Глушка, шахраї заманювали людей на концерт нібито з його участю. На відео Глушко виглядав не дуже свіжо, на що відразу ж звернули увагу шанувальники.

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