Український актор, зірка студії "Квартал 95" Юрій Ткач несподівано став танцювати і відбивати музику на дитячому майданчику

Як повідомляє Politeka.net, відповідне відео він опублікував у себе в Instagram. Ткач вибрався на дитячий майданчик, підійшов до турніків і став відбивати по них музику, використовуючи обручку. Судячи з футболки, в якій позував артист, він знімався в якомусь проекті, пов'язаному зі спортом.

"Психанув...", - підписав відео артист.

У коментарях Ткачу залишили масу кумедних відгуків. Знайшлися і ті, хто розкритикував актора.

"Підкачали м'язи рук", «Ахахаха, не психуйте», «а ось я подумала, /Готуємося до виступу на пілоні/», «перегрівся», «завжди на позитиві», - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Юрій Ткач і зірка «Жіночого кварталу» Ірина Сопонару звернулися до українців. Як відомо, актори разом знімаються в проектах «Квартал 95», в тому числі в серіалі "Одного разу під Полтавою". Як повідомили артисти, через погану погоду їм довелося відкласти зйомки ситкому.

Відзначимо, що останнім часом Юрій Ткач став дуже затребуваним актором. Він задіяний у більшості проектів "Квартал 95". Крім цього, його активно звуть зніматися в проектах "1+1".

Нагадаємо, що Ткач з "Квартал 95" із загрозливою гримасою пустив у хід кулаки:"Юрчик злий".

Як повідомляла Politeka, Юрія Ткача "запакували" в поліцейську машину разом з колегою: "Нас підставили!".

Також Politeka писала, що Ткачу з "Квартал 95" влаштували допит в машині поліції, з'явилося відео: "Ви нічого не доведете".