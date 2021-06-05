Дівчина з "Холостяка 11" довелося чимало витерпіти заради демонстрації ідеальних образів мало не на морозі

Популярне шоу викликає чимало скандалів в мережі через поведінку учасниць, висловлювань головного героя або порушених правил, тим не менш, переважна більшість неоднозначних моментів в кадр не потрапляють. Як не потрапляє у випуск і те, як учасниці готуються до блискучих появ перед головним героєм.

Після виходу в ефір фіналу "Холостяка" з Михайлом Заливако, в мережі з'явився ролик про те, на які жертви йшли молоді красуні, щоб на публіці у випуску виглядати розкішно і ефектно. Як виявилося, в приміщеннях, де знімалися головні сцени, було дуже холодно.

Більш того, знімати весь процес доводилося довго, а дівчатам стояти без курточок в тонких сукнях було дуже складно. У ролику добре видно, як не раз дівчина довелося замерзати на камеру, але продовжувати знімати випуск.

"А хто говорив, що буде легко? 😁 До речі, а ви любите теплу пору року або все ж прохолодні? 👇 » ,- сказано в підписі.

Фанати були здивовані:

"Що за знущання над дівчатками?; Супер якийсь (((невже так важко умови створити нормальні для зйомок і знайти взимку опалювальне приміщення! В таких умовах точно не про любов думаєш, а про теплі шкарпетки, плед і літр гарячого чаю 🤪; Копець😮 😂; економія повинна бути економне😂; літо люблю😍. Зима фу холодно".

Ми раніше також писали, що екс-фаворитка Михайла Заливако опублікувала свіжі кадри в "сторіз" у себе в Instagram, на яких похвалилася обновкою. Дівчина, хоч і не стала переможницею, але здобула славу у публіки. Більшість фанатів проекту називають її найщирішою учасницею за всі сезони.

Так, Юля отримала довгоочікувану посилку з розкішним купальником малинового відтінку.

"Сталося диво для фаната купальників 🥰, - повідомила вона, дістаючи з коробочки предмет гордості і жадання , - ви тільки подивіться, який красунчик до мене приїхав!".

Нагадаємо, що "Холостяк" Заливако стурбував сумним виглядом поруч з Ганною Богдан: "їй дідуся треба багатого..."

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