Зірка студії "Квартал 95" Лєра Товстолєс похвалилася модним луком з коротким топом, який вона вибрала для прогулянки в Києві
Артистка "Жіночого кварталу" вирішила провести суботу з користю, і вирушила на прогулянку зі своєю колегою Ольгою Жуковцовою. В Instagram Лєра поділилася знімками, які вони зробили в цей день. Про це пише Politeka.net.
Для суботнього відпочинку артистки вирушили в ботанічний сад. На знімках Товстолєс можна помітити, що гумористка постійно оточена зеленню.
"Сьогодні гуляла в ботанічному саду з Олею. Дивіться яка там краса. Як вам мій лук за 10 шкалою?", - написала Лєра.
На фото вона позує в досить неординарному вбранні. Так, на ній світло-зелений костюм в спортивному стилі, що складається з топа і обтягуючих велосипедок. Зверху Товстолєс накинула вільний сірий піджак. Її образ доповнюють хустку на голові і стильні окуляри.
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Варто відзначити, що облягаючий і відкритий наряд якнайкраще підкреслює спортивну фігуру артистки.
Передплатники Лери тут же відреагували на її пост.
"Красива ти, Лєр!", "Як завжди шикарна", "Моя королева", "обожнюю", - пишуть люди.
Раніше ми писали, що Лера поділилася фото, на якому позувала в сірій міні-сукні з рюшами, "родзинкою" якого стала, безумовно, зона декольте. Дівчина приспустила дуту курточку, продемонструвавши свою засмагу.
Нагадаємо, блондинка з "Жіночого кварталу" в сукні з декольте показала, що залишилося від турецької засмаги: "О боги...".
Як повідомляла Politeka, Настя Каменських запалила з блондинкою з "Жіночого кварталу", кадри: "так рада бачити...".
Також Politeka писала, що блондинка з "Жіночого кварталу" в міні-бікіні покрутилася біля басейну:"Не, ну ти глянь".