Зірка студії "Квартал 95" Лєра Товстолєс похвалилася модним луком з коротким топом, який вона вибрала для прогулянки в Києві

Артистка "Жіночого кварталу" вирішила провести суботу з користю, і вирушила на прогулянку зі своєю колегою Ольгою Жуковцовою. В Instagram Лєра поділилася знімками, які вони зробили в цей день. Про це пише Politeka.net.

Для суботнього відпочинку артистки вирушили в ботанічний сад. На знімках Товстолєс можна помітити, що гумористка постійно оточена зеленню.

"Сьогодні гуляла в ботанічному саду з Олею. Дивіться яка там краса. Як вам мій лук за 10 шкалою?", - написала Лєра.

На фото вона позує в досить неординарному вбранні. Так, на ній світло-зелений костюм в спортивному стилі, що складається з топа і обтягуючих велосипедок. Зверху Товстолєс накинула вільний сірий піджак. Її образ доповнюють хустку на голові і стильні окуляри.

Варто відзначити, що облягаючий і відкритий наряд якнайкраще підкреслює спортивну фігуру артистки.

Передплатники Лери тут же відреагували на її пост.

"Красива ти, Лєр!", "Як завжди шикарна", "Моя королева", "обожнюю", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Лера поділилася фото, на якому позувала в сірій міні-сукні з рюшами, "родзинкою" якого стала, безумовно, зона декольте. Дівчина приспустила дуту курточку, продемонструвавши свою засмагу.

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