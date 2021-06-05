Оля Цибульська і Віталій Козловський не змогли порозумітися на знімальному майданчику, показавши свої непрості взаємини

Співаки разом ведуть шоу Weekend, яке виходить на одному з музичних каналів. На своїй сторінці в Instagram Цибульська поділилася нарізкою кадрів, які наочно показали, яка атмосфера панує у них на знімальному майданчику. Про це пише Politeka.net.

Як відомо, Оля любить поговорити. Однак, під час зйомок виявилося, що з цим не завжди легко змиритися її співрозмовникам. Так, Козловський в деякі моменти просто не міг вставити і слова в розмову.

Цибульська розповіла, що Козловський постійно скаржиться на те, що вона занадто багато говорить. Вона вирішила дати йому шанс перехопити увагу, проте тут же забулася.

"Тепер перебиває мене! Коза, боже!",- обурився Віталій.

Потім вони почали перебивати один одного, пропонуючи іншому говорити першим.

"Ти завжди відкриваєш своє патякало!", - не стримався в якийсь момент Козловський і почав передражнювати свою співведучу.

Втім, судячи з подальшого сміху, відносини між артистами ці суперечки зовсім не псують.

"Ми з Віталієм вважаємо, що у спільній роботі головне взаєморозуміння, любов і терплячість", - з іронією написала під відео Цибульська.

Нагадаємо, Дзідзьо одним телефонним дзвінком кардинально змінив життя Цибульської: "Не зраджуй себе".

Як повідомляла Politeka, Цибульська розговорилася про зради і чоловіка, якого приховує: "У будь-який момент можу розвернутися і...".

Також Politeka писала, що Козловський засвітив свої "рольові ігри" з Цибульської в наряді школярки: "Що за вульгарна?".