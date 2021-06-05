Українська спортсменка Марина Бех-Романчук показала яскраві фото з відпочинку
Як повідомляє Politeka.net, Українська чемпіонка-легкоатлетка Марина Бех-Романчук крім своїх перемог, радує шанувальників яскравими фотосесіями, результати яких показує в Instagram. Красуня з ідеальним спортивним тілом не соромиться викладати в мікроблозі навіть пікантні фото у відвертих нарядах і купальниках, демонструючи свої апетитні форми.
А цього разу Марина виклала на своїй сторінці незвичайну фотографію, на якій показала своє ідеальне тіло в роботі. Схоже, знімок був зроблений під час змагань, на ньому спортсменка відображена під час виконання стрибка. На ній відповідний наряд - спортивні шорти і вузький топ, які підкреслюють всі вбрані м'язи на тілі. Волосся спортсменки зібрані в тугий пучок, а на її обличчі немає макіяжу.
У підписі до фотографії Бех-Романчук написала: "Все в нашій голові". А користувачі тут же почали активно засуджувати новий знімок, засинаючи спортсменку компліментами в коментарях. "Красиво", "Ви отримали це право. Робіть те, що Ви знаєте, що можете", "Який постріл", "Топ, вогонь", "Я знаю, що ви дієте на цьому переконанні. І це потужно", "Потужність", "Яке у вас ідеальне тіло", - пишуть фанати.
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