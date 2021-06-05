У мережі порівняли, як виглядала американська телезірка Кім Кардашьян в юності, і як виглядає зараз

Як повідомляє Politeka.net, на початку своєї кар'єри в реаліті-шоу американська телезірка і світська левиця Кім Кардашьян була дуже природною і миловидною дівчиною. Зараз же вона перетворилася на справжню діву, ікону стилю для багатьох жінок по всьому світу. На сторінці програми "Зірковий шлях" в Instagram опублікували цікавий фотоколаж, на якому показали, як виглядала Кім юності, як виглядає зараз.

На першій частині колажу можна побачити зовсім юну Кімберлі, на знімку їй років 15-16. Виглядає вона дуже свіжо і чарівно. Перед камерою юна красуня з'явилася в білому топіку, її волосся недбало укладені, а на обличчі легкий макіяж з соковитими губами. На другому знімку Кардашьян вже після кількох пластичних операцій і розриву відносин з відомим репером Каньє Вестом. У неї зовсім інше обличчя, довге темне волосся і інший погляд.

У підписі до публікації йдеться: "Кім Кардашьян в юності і зараз. Що скажете, модель @kimkardashian дуже змінилася? Діліться в коментарях". Користувачі тут же почали обговорювати колаж, відзначаючи, що зірку просто не впізнати. "Я спочатку подумала, що це Санта Дімопулос. Дуже схожа!", "Раніше була красивіше, натуральна прекрасна Краса. Зараз ні", "Ні, макіяж інший, красуня", "Вона красива в будь-якому віці", "красуня", - пишуть в коментарях.

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