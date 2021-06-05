Популярний український ведучий і шоумен Володимир Остапчук розповів про важливий для себе день і показав свою підростаючу красуню-доньку

Як відомо, у ведучого, який зараз одружений на Христині Гірняк, є двоє дітей від минулого шлюбу: дочка Емілія і син Еван. Після скандалу зі звинуваченнями Остапчука в зраді і гучного розлучення його колишня дружина Олена Войченко практично не дає ведучому бачитися з дітьми. Однак, він намагається використовувати будь-яку можливість, щоб провести з ними час.

Як пише Politeka.net, 5 червня на своїй сторінці в Instagram Остапчук зворушливо привітав з днем народження доньку.

"Сьогодні для мене особливий день. 8 років назал народилася моя принцеса. Ти свято, яке кожен день зі мною. Ти моя superstar. Ти - моя Белль. І моя Ельза. Люблю тебе назавжди. Твої мрії обов'язково збудуться. Чекаю першого концерту на новому піаніно", - написав шоумен, звертаючись до Емілії.

Він також поділився фотографіями та відео зі своєю принцесою. На знімках дівчинка позувала в басейні в костюмі русалки, на зйомках шоу в ошатній сукні і в простій домашній обстановці поруч з татом. А на відео маленька Емілія танцювала і співала пісні з улюблених мультфільмів.

Судячи з цих кадрів, Остапчук дійсно пишається своєю дочкою. Він також показав квіти і подарунок, який приготував для неї.

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