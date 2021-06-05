Відома українська дизайнер і колишня дружина співака Анна Андрійчук показала стильний образ в чорному і розповіла про досвід роботи моделлю

Краща подруга Насті Каменських поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. У ньому Анна розповіла про те, як їй довелося спробувати себе в ролі моделі на показі модного ювелірного дому.

За словами Андрійчук, вечір, на який її запросили, був присвячений сімейним цінностям, тому їй довелося пройтися по подіуму з мамою.

"Було дуже хвилююче, адже ми з мамою ходили по подіуму презентуючи прикраси", - зізналася дизайнер.

Вона поділилася своїм фото з заходу, на якому вона сидить за столом. Для цього показу Андрійчук вибрала вишуканий, стильний образ. На ній було чорне плаття з відкритими плечима, а також чорний піджак. Волосся Анна зібрала в тугий високий хвіст, а її образ доповнив неяскравий вечірній макіяж.

На відкритих руках дизайнера можна було розглянути її татуювання, а також численні прикраси.

Краща подруга Анни, співачка Настя Каменських залишила під її постом смайлики у вигляді палаючого вогню.

Шанувальники Андрійчук також прокоментували публікацію.

"Дуже красива", "Сонечко!", "Красива така, Аня ... я аж залипла!", "Красуня", "Краща", "просто вау", "ти прекрасна!", - пишуть люди.

Нагадаємо, екс-дружина позитиву ошелешила новинами про поповнення в родині, подякувавши Каменських: "Так-так, це син...".

Як повідомляла Politeka, подруга Каменських в "невидимому" купальнику повідала про життя після розлучення з Позитивом: "Шалено хочу...".

Також Politeka писала, що Каменських в домашньому образі засвітила дивні розваги на посиденьках з подругою: "Тусимо вдома після...".