Співачка Ірина Білик поділилася кадрами зі свого концерту

Як передає Politeka.net, новий знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

15 років тому за відносинами Ірини Білик і Діми Коляденко стежила вся країна. Багато були впевнені-пара одружиться. Але в 2006-му артисти розлучилися зі скандалом. Зараз Ірина і Діма продовжують спілкуватися, а в інтерв'ю часто розповідають про свою дружбу.



Так, відомий український шоумен і хореограф вирішив відвідати останній концерт співачки.

"Хлопчики прийшли до мене на концерт не змовляючись", - підписала знімок Коляденко був в компанії її старшого сина Гліба.

Також Білик супроводила фото хештегом" дивна мода", натякаючи на нафарбовані нігті чоловіків.

Варто відзначити, що трохи більше місяця тому співачка оголосила про своє розлучення зі своїм чоловіком, продюсером і фотографом Асланом Ахмадовим.

Ініціатором розриву стала 51-річна співачка. За її словами, улюблений рік не приїжджав до них з сином Табризом з Росії.

Нагадаємо, 51-річна Білик похвалилася підрослими красенями-синами перед розлученням:"краще мами в світі немає".

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