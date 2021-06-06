Український співак Дмитро Монатік вперше розповів, як пережив смерть батька



Як передає Politeka.net, спогадами виконавець поділився в інтерв'ю YouTube-каналу DOROTYE (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

Трагедія сталася в 2015 році. Новину про смерть рідної людини Дмитро почув прямо перед концертом.

"Це було дуже важко. Це був найскладніший концерт в моєму житті. Я люблю посидіти з хлопцями, налаштуватися, але тоді просто сховався і намагався взяти себе в руки. Я пам'ятаю, що сльози не припиняли котитися. Я згадував його слова... Одна думка про те, що він хотів приїхати на концерт до Києва трохи заспокоювала. Мені здавалося, що він зараз дивиться...",- емоційно розповів співак.

Дмитро зазначив, що саме думки про це допомогли "витягнути" той концерт.

"Вже не було кроку назад. Там було три тисячі людей. Я тоді чітко усвідомив, яка важка професія артиста, що означає Її зворотний бік медалі", - поділився Монатік.



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