Артисту це не дуже сподобалося

Екс-соліст групи "Время и Стекло", співак Позитив, справжнє ім'я якого Олексій Завгородній, відреагував на одкровення своєї колишньої дружини

Про це артист розповів в інтерв'ю програми DOROTYE, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Зовсім недавно колишня дружина позитиву Анна Андрійчук, яка, до всього іншого, є найкращою подругою Насті Каменських, випустила з нею реаліті-шоу.

Там вона виклала подробиці розставання. Анна зізналася, що на цей болючий розрив пара вирішувалася більше року. Подробиці особистого життя не дуже сподобалися самому Завгородньому.

За словами Позитиву, вони продовжують спілкуватися і тепло відгукуються один про одного.

"Те, що вона зробила в реаліті-шоу Насті я не зовсім весело сприйняв. Вона мене попередила, я сказав, мовляв, ну хочеш так - давай так. Окей", - розповів він.

Також він зізнався, що готовий підтримати будь-яке рішення екс-дружини.

"Я люблю жінок, я підтримую жінок. І готовий погодитися з будь-яким жіночим рішенням", - сказав Позитив.

Нагадавши, екс-дружина позитиву ошелешила новинами про поповнення в родині, подякувавши Каменських: "так-так, це син...".

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