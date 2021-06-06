Знаменита американська модель і зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян в костюмі з вирізами показала пишну фігуру

Навколо популярної зірки і блогера Кім Кардашьян постійно відбуваються різні скандали, адже в родині фотомоделі кожна з сестер - медійна особистість. Більш того, щоб боротися за увагу публіки, кожній з сімейства Кардашьян доводиться чимало працювати.

Кім вирішила відкрити лінійку власної білизни, а віднедавна Кардашьян показує на собі і трендовий одяг. Цього разу зірка з'явилася перед камерою в камуфляжному комбінезоні з пікантними вирізами на ребрах.

Довге волосся Кім вирішила залишити розпущеним, але злегка завитими, для акуратного вигляду. З прикрас Кардашьян залишила лише масивні золоті сережки-каблучки, ледь помітні з-під пишних локонів.

Покрутившись перед камерою, Кім показала лук з вигідних ракурсів, що привернуло увагу фанатів: «шукає правильну позу для фото!; А це щось новеньке; завжди така грайлива; мені подобається ваш настрій; Королева 👑; досить сміливо виходить; хоча б щось цікаве😇; Люблю тебе дуууже сильно; любов❤️".

На інших, більш ранніх, знімках красуня показала, як насолоджується яскравим сонцем, сидячи біля басейну. Для засмаги зірка вибрала чорний купальник бікіні, що складається з маленьких трикутників тканини і тонких зав'язок між ними.

Кардашьян позує, витончено вигнувши спину і підставляючи обличчя сонцю, намагаючись підібрати ракурс, який покаже її фігуру у виграшному ракурсі.

Нагадавши, Кім Кардашьян в бікіні засвітила свою красуню-бабусю: "чому на ній одяг, а на тобі...".

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян засвітила фігуру як є в наряді з відкритими боками: фото в новому ракурсі.

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