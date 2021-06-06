Продюсер і репер Потап зворушив незабутнім моментом зі своєю підопічною Надею Дорофєєвою

Чоловік співачки Насті Каменських Потап, який раніше продюсував дует "Время и Стекло", підтримав свою протеже Дорофєєву перед її першим сольним концертом, що пройшов у Києві. В своєму мікроблозі в Instagram продюсер показав зворушливе фото, на якому обійняв співачку перед важливою подією в її кар'єрі, передає Politeka.net.

Потап з теплом підписав кадр: "Вчора відбулася відправка міжгалактичної ракети Земля - Місяць - Венера - Альдебаран, під назвою #dorofeeva @nadyadorofeeva. Відрив і вихід з орбіти тривав 1,5 години і пройшов більш ніж успішно, перед відправкою ми встигли попрощатися і побажати удачі капітану корабля Надії Д."

Користувачі кинулися коментувати побачене. Деякі надихнулися, інші більш скептично поставилися до емоційного пориву репера.

"Найбільш зворушлива і мила підтримка артиста перед концертом, стільки звернень, привітань і милих слів давно не бачила. Дивовижна атмосфера. З успіхом Надю!❤️"

"Я тільки не зрозуміла чому Надя співала пісні Время и стекло без Позитиву, це тепер її пісні? Якось несправедливо по відношенню до Позитиву мені здається"

"Так зворушливо...😢 ...в добрий політ!!!"

"Ви серйозно?)"

"Вау❤️"

"Спочатку подумав, що Брюс Вілліс з кимось обіймається"

До цього Дорофєєва зізнавалася, що дуже хвилювалася перед виступом.

"Вже сьогодні мій перший сольник в Києві💔 Я вас чекаю і хвилююся 😉", - писала вона в Instagram, показавши фото зі сцени.

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