Дружина музиканта Сергія Бабкіна Сніжана полетіла за кордон, де засвітила свою фігуру в купальнику

Як передає Politeka.net, зараз жінка з чоловіком і дітьми відпочиває в жаркій Туреччині і ділиться яскравими фотографіями з відпустки.

Сімейство, яке 2 роки не були на морі, багато часу проводять на пляжі, де купаються і загоряють, загалом насолоджуються життям, проте Сніжана не забуває ділиться своїми думками під час відпустки.

Дружина Бабкіна зізнавалася раніше, що спочатку довго не могли визначиться, куди полетіти відпочивати, спочатку планували в Домінікану, в результаті вирішили зупиниться в Бодрумі.

Так, на останньому знімку, розміщеному у себе в Instagram, Сніжана попозувала стоячи в блакитній воді.

Вона закинула руки за голову, підставляючи своє вологе тіло променям сонця, при цьому на ній був надітий цікавий рожево-блакитний купальник.

Примітно, що обличчя, плечі і шия у Бабкіної віддавали червоним відтінком, ймовірно, жінка згоріла на сонці.

"Реальне життя-це секунда" зараз»

Решта-ілюзія.

Минуле-це спогад розуму.

Майбутнє-це фантазія на тему.



Де брати енергію?

Тільки в моменті "зараз"!!!



Коли ми думками в минулому або майбутньому - це злив енергії.



Як часто ви повертаєте себе в момент "тут і зараз"?👇 » ,- написала вона.

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