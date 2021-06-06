Дружина музиканта Сергія Бабкіна Сніжана полетіла за кордон, де засвітила свою фігуру в купальнику
Як передає Politeka.net, зараз жінка з чоловіком і дітьми відпочиває в жаркій Туреччині і ділиться яскравими фотографіями з відпустки.
Сімейство, яке 2 роки не були на морі, багато часу проводять на пляжі, де купаються і загоряють, загалом насолоджуються життям, проте Сніжана не забуває ділиться своїми думками під час відпустки.
Дружина Бабкіна зізнавалася раніше, що спочатку довго не могли визначиться, куди полетіти відпочивати, спочатку планували в Домінікану, в результаті вирішили зупиниться в Бодрумі.
Дочка Пугачової Орбакайте у вечірній сукні вразила виглядом публіці: "Змію на грудях пригріла"
Закохана пара загинула на українській трасі, їм не було і 30 років: кадри трагедії
Полякова з білосніжної яхти похвалилася своїми хоромами на березі озера: "Особняк, басейн, стайня..."
Вибухи гримлять на складах боєприпасів, люди кинулися в бомбосховища: кадри великої НП в Європі
В Україну нагряне аномальна спека до 40 градусів: головний синоптик дав прогноз
Так, на останньому знімку, розміщеному у себе в Instagram, Сніжана попозувала стоячи в блакитній воді.
Вона закинула руки за голову, підставляючи своє вологе тіло променям сонця, при цьому на ній був надітий цікавий рожево-блакитний купальник.
Примітно, що обличчя, плечі і шия у Бабкіної віддавали червоним відтінком, ймовірно, жінка згоріла на сонці.
"Реальне життя-це секунда" зараз»
Решта-ілюзія.
Минуле-це спогад розуму.
Майбутнє-це фантазія на тему.
Де брати енергію?
Тільки в моменті "зараз"!!!
Коли ми думками в минулому або майбутньому - це злив енергії.
Як часто ви повертаєте себе в момент "тут і зараз"?👇 » ,- написала вона.
Нагадавши, 10-річна дочка Сергія Бабкіна вразила зовнішністю і талантом: "займається всього два місяці, але...".
Як повідомляла Politeka, дружина Сергія Бабкіна відверто розповіла про зраду чоловіка і серйозну травму: "потрапила на саме дно".
Також Politeka писала, що Сергій Бабкін порівняв свою дружину з Елізабет Тейлор і Монікою Беллуччі: ефектне фото.