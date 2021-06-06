Супермодель Белла Хадід, яку хірурги назвали найкрасивішою жінкою в світі за принципом золотого перетину, показала тонку талію на нових зйомках
Знаменита молода супермодель з дитинства була захоплена активним способом життя. Оскільки Белла і її сестра росла на фермі, вона полюбила Кінний спір і постійні прогулянки. Трохи пізніше Хадід почала займатися боксом. Тому тепер, коли їй треба бути у формі, Беллі дуже просто скинути зайве.
Головне правило моделі - не відмовляти собі в тому, коли дуже чогось хочеться. Тому в мережі є багато фото із зіркою, що насолоджується фаст-фудом в компанії знаменитих красунь. У новій фотосесії Хадід в черговий раз підкреслила: вона здатна здивувати.
Навіть в одному фірмовому боді на зав'язках на стегнах їй вдається виглядати дуже пікантно. Завдяки правильному догляду за собою і хорошим генам, фігура і шкіри Белли викликають лише захват. Яскравий синій відтінок спортивного вбрання ідеально підійшов супермоделі. Стильний, хоч і простий лук, оцінили і шанувальники зірки.
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"Заборонено бути такою худенькою, чарівна Белз", - пише один з фанатів моделі під постом.
Раніше Белла Хадід вирішила поділитися яскравою серією фото, на яких постала в неймовірному образі світської левиці. У чорній силуетній сукні з великими вирізами на талії і стегнах супермодель змогла підкреслити свої «кращі сторони».
Шанувальники відповіли:
"Барбі BB; найкрасивіший 😍; Не для романтики; це урожай зібрався; яка чудова дівчина, здатна закохати будь-кого; мені здається, Ви Белла покращали; це небезпечно, бути такою прекрасною; вона така красива; Люблю вас; Королева 😍».
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