Супермодель Белла Хадід, яку хірурги назвали найкрасивішою жінкою в світі за принципом золотого перетину, показала тонку талію на нових зйомках

Знаменита молода супермодель з дитинства була захоплена активним способом життя. Оскільки Белла і її сестра росла на фермі, вона полюбила Кінний спір і постійні прогулянки. Трохи пізніше Хадід почала займатися боксом. Тому тепер, коли їй треба бути у формі, Беллі дуже просто скинути зайве.

Головне правило моделі - не відмовляти собі в тому, коли дуже чогось хочеться. Тому в мережі є багато фото із зіркою, що насолоджується фаст-фудом в компанії знаменитих красунь. У новій фотосесії Хадід в черговий раз підкреслила: вона здатна здивувати.

Навіть в одному фірмовому боді на зав'язках на стегнах їй вдається виглядати дуже пікантно. Завдяки правильному догляду за собою і хорошим генам, фігура і шкіри Белли викликають лише захват. Яскравий синій відтінок спортивного вбрання ідеально підійшов супермоделі. Стильний, хоч і простий лук, оцінили і шанувальники зірки.

"Заборонено бути такою худенькою, чарівна Белз", - пише один з фанатів моделі під постом.

Раніше Белла Хадід вирішила поділитися яскравою серією фото, на яких постала в неймовірному образі світської левиці. У чорній силуетній сукні з великими вирізами на талії і стегнах супермодель змогла підкреслити свої «кращі сторони».

Шанувальники відповіли:

"Барбі BB; найкрасивіший 😍; Не для романтики; це урожай зібрався; яка чудова дівчина, здатна закохати будь-кого; мені здається, Ви Белла покращали; це небезпечно, бути такою прекрасною; вона така красива; Люблю вас; Королева 😍».

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