Екс-фаворитка "Холостяка 11" Михайла Заливако Юля " Зайка" поділилася ніжним роликом в нових образах

Після фіналу шоу "Холостяк" Юля не стала сидіти на місці і почала активно розвиватися. Хоч дівчина і програла, а також важко переживала розрив, вона зібралася з силами і навіть почала вести свій блог. Тепер в Instagram дівчата з'являються вельми цікаві кадри.

Цього разу Юлія представила невеликий романтичний ролик, на якому показала себе в ніжних і романтичних образах. Позуючи на тлі квітучого саду, дівчині вдалося звернути увагу на себе.

"Цікаво, коли жінка може бути одночасно ніжною квіткою і «залізної леді». Квіткою-щоб про Вас хотіли піклуватися. "Залізної леді" - щоб і ви могли бути опорою коханому в скрутну хвилину. 👉🏻Ангеліна Фениксовна. 🌸Для мене жіночність-це поєднання ніжності і сили духу. А як ви вважаєте, що таке жіночність?",- пише дівчина.

Фанати тут же відповідають:

"Неймовірно красива🔥; Юля ти красоточка. Дай Бог тобі величезної любові❤; Фея🔥; принцеса; дуже красива; тут є ніжність і романтика. Юлечка, ти просто чудова. Я вважаю те ж саме що і ти. Ніжність це найголовніше що повинно бути в дівчині; Сама ніжність!👏 ; Красотуля❤️; Шикарна 😍; чудова, неймовірна ніжність❤; як чарівна німфа😍".

Також "Зайка" вирішила нагадати прихильницям про важливість щорічної перевірки у лікарів, на предмет такго страшної недуги, як рак молочної залози.

"Якщо тобі не плювати на себе-прочитай цей пост️️. Щорічно в Україні реєструють близько 16 тис.нових випадків захворювання на рак молочної залози. На жаль, від цього ніхто не застрахований. Правильний спосіб життя звичайно, знижує ризики, але не дає гарантій. Тому, так важливо проходити планові огляди щороку. У разі чого, час відіграє вирішальну роль. І чим раніше виявити хворобу - тим оптимістичніше прогнози... Дівчата, жінки, обіцяйте собі берегти себе☺️", - йдеться в пості.

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