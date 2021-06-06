Киянка Лілія, яку багато хто ще знає, як коханку колишнього чоловіка Ані Лорак Мурата Налчаджиоглу, похвалилася новим знімком в соцмережах
Після розставання з турецьким бізнесменом візажистка Лілія не пропала з мережі, а навпаки, продовжує публікувати новий контент для передплатників, яких на сторінці вже більше 11 тисяч.
Зараз дівчина на всю розвиває свою сторінку в Instagram, звідки видалила всі спільні фотографії з Муратом, і ніяких переживань з цього приводу не має.
Цього разу вона опублікувала фотографію зі свого дозвілля, на якій продемонструвала прекрасну фігуру в чорних обтягуючих одежах.
Видно, що дівчина схудла і покращала, поки турецький бізнесмен мирився зі своєю екс-дружиною Ані Лорак.
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"Під приємним враженням від Круелли 👌 хто дивився ?) ",- запитала вона в мережі.
До цього красуня Лілія прогулялася по вулиці стильно одягненій: на ній був кремовий жакет з величезними гудзиками, біла блузка, заправлена у вузькі джинси з високою талією і ременем від відомого бренду.
Киянка розпустила своє довге густе волосся і сховала обличчя за сонцезахисними окулярами.
В описі до фото дівчина не поділилася ніякими думками і не розповіла про те, що зараз відбувається в її житті.
Нагадаємо, що коханка екс-чоловіка Ані Лорак у вузьких лосинах попітніла на домашньому килимі:"копія Кароліни".
Як повідомляла Politeka, Ані Лорак нагрянула до Кіркорова з колишнім чоловіком Муратом, що світиться від щастя: "серце у неї Золоте".
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