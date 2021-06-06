Зірка "Кріпостної" і "Спіймати Кайдаша", відомий український актор Тарас Цимбалюк здивував кадрами біля розкішної машини

Як передає Politeka.net, 31-річний Тарас Цимбалюк сьогодні є дуже затребуваним українським актором. Незважаючи на досить молодий вік, він встиг знятися в десятках вітчизняних картин. На даний момент артист зайнятий зйомками в новому сезоні серіалу "Кріпосна".

Свою популярність Цимбалюк зумів підняти після участі в «Танцях з зірками», де підкорив жіночу аудиторію шоу своїми сталевими м'язами. Як відомо, Тарас проводить багато часу в спортзалах, відточуючи кожен м'яз. Не чужі акторові і інші чоловічі радості.

На свіжому фото Цимбалюк позував біля розкішної машини марки Porsche. Він сидів на асфальті, а на ззаду нього красувався автомобіль, про який він мріє. Багато шанувальників вирішили, що машина належить Цимбалюку, але він спростував ці домисли.

"Це не моя) але фантастична!)", - зазначив Цимбалюк.

У коментарях акторові залишили кілька відгуків.

"Це дійсно фантастика", «Давай, на теслу міняй», «я про таку машину мрію», "сподіваюся, збудеться", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Тарас Цимбалюк поділився кадрами зі зйомок. На фото актор був у білій сорочці. Його обличчя було в шрамах, які зробили за допомогою якісного гриму.

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